В Баку прорвало трубу водоснабжения (ФОТО)

14 июня 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог проводит земляные работы на месте прорыва водопроводной трубы в Баку по ул. Мухаммеда Хади, 51 (рядом с Украинским кругом), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям быть внимательнее на этой территории, следовать временным дорожным знакам и правилам дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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