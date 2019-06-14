В Баку прорвало трубу водоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог проводит земляные работы на месте прорыва водопроводной трубы в Баку по ул. Мухаммеда Хади, 51 (рядом с Украинским кругом), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям быть внимательнее на этой территории, следовать временным дорожным знакам и правилам дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.