ДТП с участием машины скорой помощи в Баку, есть раненые

14 июня 2019 21:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошла цепная авария с участием машины скорой помощи.

Как сообщает Trend, автомобиль марки "BMW" столкнулся с машиной скорой помощи Учебно-хирургической клиники министерства здравоохранения, после чего обе машины врезались в два других автомобиля, которые находились в движении.

Согласно информации, в результате ДТП пострадали несколько человек, но точное их количество не известно.

Из-за ДТП на данной дороге возникла большая пробка. На место происшествия привлечена полиция. В связи с фактом ведется расследование.

(Автор: Самир Али)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Азербайджане стало меньше браков с иностранцами
Общество 18:42
Азербайджан и Россия подписали протокол по разделу водных ресурсов реки Самур (ФОТО)
Общество 18:01
Войска химической защиты Азербайджана провели учения (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 17:47
В Азербайджане пройдет приемный экзамен по I и IV группам специальностей
Общество 17:01
В Баку прорвало трубу водоснабжения (ФОТО)
Общество 16:20
В Азербайджане медучреждения будут проходить аккредитацию каждые пять лет
Общество 15:33
Лента новостей
Состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений (ФОТО)
Экономика 21:53
В Баку сгорел легковой автомобиль, образовалась пробка
Происшествия 21:34
В вагоне бакинского метро возникла проблема
Происшествия 21:28
Ален Делон госпитализирован во Франции
Европа 21:10
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений
Политика 21:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении правил использования средств Агентства инноваций
Политика 20:25
Новруз Мамедов встретился с главой Исполнительного совета Афганистана (ФОТО)
Политика 19:59
Али Ахмедов: Современная история Азербайджана непосредственно связана с возвращением во власть Гейдара Алиева
Политика 19:39
МИД Азербайджана приветствует решение Гренобльского административного суда Франции.
Политика 18:57