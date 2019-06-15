Команда Азербайджана успешно выступила на чемпионате мира по оптимизации космических траекторий

БАКУ /Trend/ - Завершился чемпионат мира по оптимизации космических траекторий, проходивший в мае-июне с участием команд передовых организаций и университетов, сообщает Trend в субботу.

В соревнованиях участвовали 73 команды таких структур, как NASA, Европейское космическое агентство, Немецкий аэрокосмический центр, французская компания "Thales".

Азербайджан вошел в двадцатку стран, показавших наивысший результат. Страну представила "Команда ТМ" Центра исследований и развития "Азеркосмоса". Несмотря на то, что команда участвовала в чемпионате всего во второй раз, ей удалось успешно справиться с заданием. "Команда ТМ" заняла 18 место, опередив опытные команды таких престижных университетов и организаций, как Московский государственный университет, Индийская академия наук, Китайская академия наук, Корейский университет высших наук и технологий, Сиднейский университет, Калифорнийский государственный политехнический университет.

(Текст: Турал Гараджаев)

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