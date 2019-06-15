В Азербайджане изменены требования к водителям транспортных средств во время научных экспедиций

15 июня 2019 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – В Азербайджане внесено изменение в требования к водителям, управляющим транспортными средствами во время научных экспедиций, сообщает Trend.

Изменение внесено в «Правила проведения и организации научных экспедиций в Азербайджанской Республике» Кабинета министров. Согласно изменению в данное Правило, водителям, чьи права не соответствуют установленным законодательством подкатегориям, запрещается управление транспортными средствами. До этого запрет касался только водителей, чьи права не соответствовали категории.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане было внесено изменение в Положение о курсах по подготовке и повышению квалификации водителей транспортных средств и в Положение о правилах по приему экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, предоставляющее право на управление транспортным средством, и выдаче им водительского удостоверения.

Согласно изменению, были созданы подкатегории A1, B1, C1, D1, C1E, D1E водительских прав.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Турал Гараджаев)

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