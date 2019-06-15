Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

15 июня 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 65-75, днем - 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным ветром, температура морской воды составит 21-22 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северный ветер днем также сменится северо-восточным ветром, температура морской воды составит 23-24 градуса.

В районах страны днем в основном без осадков. Вечером в некоторых горных районах возможны ливни, грозы и град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью - 20-25, днем - 34-38, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.

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