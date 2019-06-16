В Азербайджане свыше 32 тыс. учеников сдают выпускные экзамены

16 июня 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана в воскресенье проводит второй тур выпускных экзаменов для учащихся девятых классов, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

В целом на экзамене предусматривается участие 32 827 учащихся (Баку - 429, Мингячевир - 1385, Шамкир - 924, Агстафа - 924, Газах - 975, Товуз - 2099, Балакян - 955, Загатала - 1160, Гах - 531, Ярдымлы - 631, Джалилабад - 2223, Масаллы - 2192, Лерик - 581, Гекчай -1313, Агдаш - 1174, Уджар - 922, Имайыллы - 960, Гобустан - 380, Агджабеди - 1727, Физули - 817, Беляган - 1173, Сальян - 1407, Нефтчала - 812, Гаджигабул - 812, Гусар - 1114, Губа - 1944, Сиязан - 526, Хызы - 185). Экзамен начнется в 11:00.

С целью проверки знаний и способностей учащихся, на экзамене ученикам предоставляются 90 вопросов закрытого типа по трем предметам. Экзамен продлится 3 часа. За 15 минут до начала экзамена завершается режим пропуска.

В некоторых зданиях для подтверждения личности участников экзаменов будет использоваться технология "Face Recognition" (распознавание лица).

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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