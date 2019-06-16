Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

16 июня 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер вечером временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер вечером временами будет усиливаться, температура морской воды составит 21-22 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер вечером временами будет усиливаться, температура морской воды составит 23-24 градуса.

В районах страны днем в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидается дождь, грозы. Есть вероятность выпадения града. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Ночью - 17-22, днем - 33-38, в горах ночью - 14-19, днем - 20-25 градуса тепла.

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