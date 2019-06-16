Завершился второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников

16 июня 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье провел второй тур выпускных экзаменов для учащихся девятых классов общеобразовательных учреждений 29 городов и районов Азербайджана, в том числе в школах-интернатах, специальных вечерних и заочных школах, специальных школах для учеников с нарушениями слуха и речи, школе на острове Чилов, и расположенных в исправительных учреждениях, провел второй тур выпускных экзаменов для учащихся девятых классов, сообщает Trend со ссылкой на на ГЭЦ.

Для комфортной сдачи экзамена выпускников с ограниченными физическими возможностями, были предоставлены специальные залы, где работали специальные помощники и сурдопедагоги. В целом, ожидается участие 32.827 выпускников.

С целью проверки знаний и способностей учащихся, на экзамене ученикам предоставляются 90 вопросов закрытого типа по трем предметам.

Для управления экзаменационным процессом, в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со зданиями, где проводились экзамены, и наблюдалось за процессом экзамена. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкциями, были созданы необходимые условия для того, чтобы ученики продемонстрировали свой уровень знаний.

Результаты экзаменов будут объявлены в ближайшие дни.

Следует отметить, что была создана Апелляционная комиссия при Государственном экзаменационном центре для рассмотрения связанных с экзаменом заявлений учеников. Апелляционная комиссия будет действовать по адресу: Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание бывшего Бакинского Азиатского Университета). Ученики могут подать заявление в Апелляционную комиссию лично, представив оригинал и копию удостоверения личности, 18-20 июня, с 10:00 до 17:00.

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