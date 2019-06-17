Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым

17 июня 2019 23:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и посла доброй воли Программы окружающей среды ООН (UNEP), легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова, находящегося с визитом в нашей стране.

На встрече были обсуждены вопросы охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и устойчивого развития, работа, проводимая в связи с этим на местном и региональном уровнях, выдвинутые инициативы, в частности усилия, направленные на охрану биоресурсов Каспийского моря.

Лейла Алиева проинформировала официального представителя ООН о достижениях IDEA в последние годы, осуществляемых в настоящее время проектах и дальнейших планах.

Стороны также провели обмен мнениями о деятельности и перспективах сотрудничества в качестве послов доброй воли ООН по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в Каспий мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению рыбы в Нефтчале (ФОТО)
Общество 17 июня 23:20
Между IDEA и Всемирной туристской организацией подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Общество 17 июня 23:17
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в праздничном мероприятии «Прекрасный день», посвященном Международному дню защиты детей (ФОТО)
Общество 3 июня 20:51
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в I Фестиваль культуры аутизма для детей с синдромом аутизма (ФОТО)
Общество 31 мая 22:15
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по очищению побережья в Бинагадинском районе (ФОТО)
Общество 30 мая 21:48
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с главой компании Rothschild Global Financial Advisory (ФОТО)
Политика 29 мая 17:03
Лента новостей
До 12 возросло число погибших мигрантов в результате опрокидывания лодки
Турция 00:39
В Турции три человека погибли при сходе селя, еще один в результате попадания молнии
Турция 00:09
Макрон заявил, что ситуация вокруг Ирана будет рассматриваться на встрече G20 в Японии
Европа 17 июня 23:51
Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном
Армения 17 июня 23:51
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в Каспий мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению рыбы в Нефтчале (ФОТО)
Общество 17 июня 23:20
Между IDEA и Всемирной туристской организацией подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Общество 17 июня 23:17
США верят в денуклеаризацию КНДР
США 17 июня 22:45
В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ
Политика 17 июня 22:28
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
США 17 июня 22:15