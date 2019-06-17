Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и посла доброй воли Программы окружающей среды ООН (UNEP), легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова, находящегося с визитом в нашей стране.

На встрече были обсуждены вопросы охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и устойчивого развития, работа, проводимая в связи с этим на местном и региональном уровнях, выдвинутые инициативы, в частности усилия, направленные на охрану биоресурсов Каспийского моря.

Лейла Алиева проинформировала официального представителя ООН о достижениях IDEA в последние годы, осуществляемых в настоящее время проектах и дальнейших планах.

Стороны также провели обмен мнениями о деятельности и перспективах сотрудничества в качестве послов доброй воли ООН по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития.

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