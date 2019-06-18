Названы главные причины смертности в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Раскрыты основные причины смертности среди населения Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, в прошлом году в Азербайджане умерло 57250 человек, что на 141 человек больше по сравнению с 2017 годом. В 2017 году в стране умерло 57109 человек, в 2016 - 56648, в 2015 - 54697.

В частности, в 2018 году 33909 человек (в 2017 - 33663) умерли от болезней системы кровообращения, 8718 (в 2017 - 8665) - от злокачественных новообразований, 1826 (в 2017 - 1839) - от болезней дыхательной системы, 2772 (в 2017 - 2769) - от последствий травм, отравлений и других внешних причин.

В целом, зафиксировано снижение количества смертей по всем причинам на 100 тысяч человек населения. Так, если в 2018 году на каждые 100 тысяч человек зафиксировано 583 смертей, то в 2017 - 586,7, в 2016 587,8, 2015 - 574,0.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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