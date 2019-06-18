В бакинском метро запаздывают поезда

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в бакинском метро имели место 15-минутные опоздания поездов, сообщил во вторник Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, причиной этого стала техническая неполадка в одном из составов.

«Поезд, курсирующий на линии «Ази Асланов – Ичеришехер», остановился на станции "Халглар достлугу" из-за технической неисправности. В результате пассажиры были высажены, поезд отправлен в депо, а вместо него подан другой состав. В связи с этим возникли интервалы в движении в 15 минут», - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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