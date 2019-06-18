Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 28-32, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северный ветер днем сменится северо-восточным ветром, температура морской воды составит 21-22 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер временами будет усиливаться, температура морской воды составит 23-24 градуса.

Вечером и ночью в некоторых северных и западных районах страны ожидаются грозовые дожди, местами ливневого характера, возможен град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 19-24, днем - 30-35, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

19-20 июня на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный северный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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