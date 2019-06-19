Среди тех, кто приезжает в Иран на лечение, есть и азербайджанцы - замминистра

БАКУ /Trend/ - Ежегодно 300 тысяч иностранных граждан приезжают в Иран на лечение.

Об этом в Ардебиле во время второго заседания стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по оздоровительному туризму сказал заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирджи, сообщает Trend.

По словам замминистра, Иран таким образом смог получить прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов.

Харирджи добавил, что граждане соседних стран, в том числе граждане Ирака, Афганистана, Азербайджана и Пакистана приезжают в Иран на лечение.

"Иран стремится к тому, чтобы стать центром оздоровительного туризма, и предоставлять услуги дружественным и соседним странам", - отметил Харирджи.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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