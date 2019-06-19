В Азербайджане осенью повысятся трудовые пенсии

БАКУ /Trend/ - С первого октября 2019 года, в качестве новой законодательной инициативы Президента Ильхама Алиева, предусмотрено на 25 процентов повысить минимальную сумму трудовой пенсии - со 160 до 200 манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Законодательный проект об этом уже представлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Рост суммы минимальной пенсии охватит 660 тысяч пенсионеров.

Для обеспечения повышения пенсий в этом году выделено 216 миллиона манатов, в октябре-декабре будет направлено 62 миллиона манатов.

В 2019 году это уже второй важный шаг Президента Ильхама Алиева по повышению минимальной суммы трудовой пенсии.

С первого марта текущего года минимальная сумма пенсии была повышена на 40 процентов - со 116 манатов (в ряде категорий с 80 манатов) до 160 манатов. Этот рост охватил 233 тысяч пенсионеров.

Таким образом, в текущем году минимальная сумма пенсии в Азербайджане выросла на 72, 4 процента, и обеспечено ее доведение со 116 до 200 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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