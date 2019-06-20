БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане наступит лето. Как сообщил Trend заместитель директора по научным делам Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, лето в Азербайджане начнется 21 июня в 19:54 по местному времени.

Завтра с наступлением лета завершится весна. Напомним, что весна в Азербайджане наступила 21 марта в 01:58 по местному времени.

Отметим, что в этом году 23 сентября в 11:50 наступит осень, 22 декабря в 08:19 - зима.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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