В Азербайджане повышены оклады служебного персонала минналогов

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в решение «О месячных должностных окладах сотрудников налоговых органов» от 4 февраля 2014 года, сообщает в четверг Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В соответствии с изменением, должностные оклады служебного персонала налоговых органов повышены со 171 до 180 манатов.

Решение действует с 1 марта 2019 года.

Отметим, что в служебный персонал входят рабочие, охранники, садовники, кочегары и другие работники.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.