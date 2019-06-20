В Азербайджане повышены оклады служебного персонала минналогов

20 июня 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в решение «О месячных должностных окладах сотрудников налоговых органов» от 4 февраля 2014 года, сообщает в четверг Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В соответствии с изменением, должностные оклады служебного персонала налоговых органов повышены со 171 до 180 манатов.

Решение действует с 1 марта 2019 года.

Отметим, что в служебный персонал входят рабочие, охранники, садовники, кочегары и другие работники.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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