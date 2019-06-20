В Азербайджане стартует конкурс по трудоустройству школьных учителей

20 июня 2019 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 24 июня стартует прием электронных заявлений учителей по приему на работу в общеобразовательные школы министерства образования.

Кандидаты должны пройти регистрацию на сайте министерства miq.edu.az, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

В конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана и лица, имеющие разрешение на проживание в стране, являющиеся выпускниками учреждений среднего специального и высшего образования, имеющие государственный документ (диплом) или иной, признанный документ, об окончании вуза за границей.

В ходе регистрации кандидаты должны указать форму участия, так как участники прошлогоднего конкурса, с теми же результатами экзаменов, могут повторно пройти тестовый экзамен в этом году или же перейти, непосредственно, к выбору вакансии. Также с этого этапа смогут подключиться учителя, прошедшие диагностическое оценивание знаний и навыков, проработавшие в общеобразовательных школах на основе бессрочного договора не менее 10 лет и прервавшие работу на срок не более 3 лет.

Прием учителей на работу состоит их 4 этапов - рассмотрение параметров электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование. Тестовое задание будет состоять из 60 вопросов, в том числе 40 по специальности, 10 по учебной программе и 10 по логике. Кандидаты, набравшие на этом этапе проходные балы, смогут выбрать одно из 8 вакантных мест. Назначения будут осуществляться в соответствии с последовательностью выбора мест, указанных в заявлении.

На этапе собеседования, проверяются профессиональные знания, психологическая подготовка и общее мировоззрение кандидатов, заработавших право занимать вакантные места, на основе результатов тестовых экзаменов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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