Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 29-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) подует временами усиливающийся северо-западный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, температура морской воды составит 24-25 градусов.

Вечером в некоторых западных и северных районах страны ожидается дождь, в отдельных местах ливни, возможен град. Западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 20-24, днем - 33-38, в горах ночью 14-19, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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