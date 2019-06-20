ГЭЦ внес изменения в оценки более 700 абитуриентов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр изменил оценки 726 абитуриентов, которые обратились в Апелляционную комиссию.

Как сообщает в четверг Тренд со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), в Апелляционную комиссию обратились 1858 человек. 1593 из них подали апелляции по поводу выпускных экзаменов, 54 - первой, 111 - второй, 55 - третьей и 45 - четвертой группы. В связи с обращениями были пересмотрены около 14 000 выпускных и около 800 вступительных работ, что составляет 0,49% всех письменных работ.

Итоги, проведенной перепроверки были лично разъяснены выпускникам и абитуриентам (с теми, кто живет в регионах, была установлена телефонная связь). У 726-и школьников и абитуриентов (0,43% всех сдававших экзамен) были изменены оценки в 892 заданиях (0,03% всех заданий). Изменённые оценки почти в 70-и работах были связаны, с тем, что абитуриенты и выпускники написали правильные ответы в ненадлежащих графах.

В ГЭЦ сообщили, что свыше 200 обращений были сочтены неоправданными, , так как, к ним не были приложены письменные работы. 58 школьников и абитуриентов отказались или не пришли на апелляцию. Несмотря на это, их работы также были рассмотрены. Кроме того, Апелляционная комиссия внесла изменения в результаты экзамена, проведенного 7 апреля 2019-го года, изменив ответы в соответствующих пунктах. Так, это коснулось результатов 136-и школьников. До 25-го июня изменения будут отражены на личных страницах выпускников.

В ГЭЦ сообщали что, в выпускных экзаменах приняли участие около 100 тыс. учеников, а во вступительных около 67 600 абитуриентов. Соответственно, было проверено больше трех миллионов письменных работ.

Таким образом, Апелляционная Комиссия завершила свою работу, связанную с перепроверкой итогов экзаменов, которые были проведены 7,14,21 и 28 апреля (первый тур) и 12, 19 мая (второй тур):

«Апелляционная Комиссия возобновит свою работу после оглашения итогов летних вступительных экзаменов. Однако хотим обратиться к абитуриентам и их родителям. Из обращений стало ясно, что многие не были ознакомлены со своей работой. Все это осложняет работу Апелляционной Комиссии. К примеру, во время вступительных экзаменов число участвовавших на экзамене и число просмотревших свои листы с ответами не соответствуют друг другу», - говорится в сообщении ведомства.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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