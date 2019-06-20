В Азербайджане со следующего года еще раз повысятся пенсии - министр

20 июня 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реформа, проводимая в пенсионной системе Азербайджана, охватит 750 тысяч человек, что означает примерно 60 процентов всех пенсионеров страны.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в четверг Trend.

Бабаев отметил, что без внимания не остались и другие 40 процентов пенсионеров.

По словам министра, с января 2020 года пенсии увеличатся.

«Прогноз по повышению среднемесячной заработной платы 15 процентов. В соответствии с этим с первого января 2020 года все пенсии дополнительно увеличатся на 15 процентов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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