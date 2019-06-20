Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО) (версия 2)

20 июня 2019 22:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в четверг побывали в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья номер 2 в поселке Сарай Абшеронского района, сообщает Trend.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретились в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья номер 2 с детьми, ознакомились с условиями их жизни, оказываемыми детям услугами социальной и реабилитационной направленности.

Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посмотрели здесь выставку ручных работ детей.

Одним из реабилитационных направлений, проводимых для устранения функциональных недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья, развития их умений, является развитие их творческого потенциала. Дети изготавливают различные поделки из бус и пластилина, рисуют, занимаются конструкторскими играми. Обитатели учреждения подарили Мехрибан Алиевой и Лейле Алиевой свои работы.

Отметим, что данное учреждение было реконструировано в 2010 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В настоящее время здесь проживают до 170 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Они страдают в основном такими заболеваниями, как детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, отставание в физическом и умственном развитии, поражения центральной нервной системы – энцефалопатия, парез.

Первый вице-президент поинтересовалась настроением обитателей учреждения социального обслуживания, стала свидетелем положительных результатов их лечения. Одна из постояльцев учреждения – Хаяла Гусейнова в беседе с Мехрибан Алиевой сказала на азербайджанском и английском языках: «Инвалидность – это не порок, она не может быть ограничением для жизни и творчества». Первый вице-президент Азербайджана выслушала пожелания детей, сказала, что вновь навестит их, пожелала им успехов. Мехрибан Алиева прочитала вместе с детьми книгу, обсудила напечатанные в издании рисунки. Ребята продемонстрировали Мехрибан Алиевой и Лейле Алиевой свои умения. Отметив, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева нынешний год объявлен «Годом Насими», они прочитали стихи поэта, исполнили песни и танцы.

Государственная забота о детях с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом возрастает. Указом главы государства от 15 апреля 2019 года был существенно увеличен размер ежемесячного социального пособия для этих детей, а для обслуживающих их лиц учреждена ежемесячная президентская стипендия. При поддержке Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в Баку открылось Государственное реабилитационное учреждение для детей, нуждающихся в особой заботе. В этом учреждении созданы образцовые условия жизни и реабилитации для детей на уровне современных требований.

В учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья номер 2 в поселке Сарай функционируют 12 реабилитационных кабинетов, где с каждым ребенком проводится работа на основе приоритетных на современном этапе новых реабилитационных методов – активной терапии, игр, общения, музыки, танцев и других видов терапии, а также плана индивидуального развития.

В заключение учреждению были преподнесены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Общество 21:57
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила столичные школы-интернаты номер 4 и 3 (ФОТО)
Общество 19 июня 22:58
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в Каспий мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению рыбы в Нефтчале (ФОТО)
Общество 17 июня 23:20
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым
Общество 17 июня 23:18
Между IDEA и Всемирной туристской организацией подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Общество 17 июня 23:17
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Наша главная цель - воспитание грамотной молодежи с современным мировозрением
Политика 15 июня 16:46
Лента новостей
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Европа 22:55
Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО
США 22:45
Госдеп: Трамп на ожидающейся встрече с Путиным в Осаке намерен затронуть тему ДРСМД
В мире 22:20
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Общество 21:57
Устойчивые реформы являются важным средством в усовершенствовании государственной службы
Политика 21:31
В Вашингтоне проходит встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна
Политика 21:25
Джонсон и Хант вышли в финал гонки за пост премьера Британии
Европа 21:16
ГЭЦ внес изменения в оценки более 700 абитуриентов
Общество 20:50
Минобороны: Армянское правительство прибегает к провокациям на фронте, чтобы скрыть царящий в стране хаос
Нагорно-карабахский конфликт 20:31