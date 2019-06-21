UNEC приступает к осуществлению программы двойного диплома с университетом Линкольна США

21 июня 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посредством программы двойного диплома с университетом Линкольна (LU) США студенты UNEC смогут получить диплом магистра по специальностям «Общий MBA» и «Международный бизнес», сообщает Trend со ссылкой на UNEC.

Студенты проведут осенний, весенний и летний семестры 1-го года обучения в Соединенных Штатах Америки в LU. Взяв 7 основных и 2 дисциплины по выбору университета Линкольна, студенты на основе соответствующих условий получат образование по методу 4 + 4 + 1 или 4 + 3 + 2.

Продолжая учебу в университете Линкольна, студенты выберут тему своего исследовательского проекта и руководителей (одного - из университета Линкольна, а другого - из UNEC). Это будет совместным исследовательским проектом. Для завершения третьего и четвертого семестров студенты возьмут оставшиеся дисциплины в UNEC. Студенты завершат совместный исследовательский проект и будут защищаться в UNEC. Студенты, успешно завершившие программу, наряду с дипломом UNEC, получат также диплом университета Линкольна. Обучение на английском языке. В течение учебы в Америке магистры имеют право работать.

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