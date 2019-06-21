Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, северо-западный ветер ночью и утром будет усиливаться, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 28-32, в Баку ночью - 20-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северный ветер ночью и утром усилится, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также ночью и утром усилится северный ветер, температура морской воды составит 24-25 градусов.

Вечером и ночью в некоторых западных и северных районах страны ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы, град. Ветер западный.

Ночью - 20-24, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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