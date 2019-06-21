Компания EY Azerbaijan организовала выставку в поддержку молодых художников (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Компания EY Azerbaijan организовала в Баку показ работ молодых художников в возрасте от 13 до 25 лет, сообщает Trend со ссылкой на компанию. Выставка под названием Duygular (Мироощущения) была проведена в рамках серии мероприятий, приуроченных к 25-летию деятельности EY в Азербайджане. На открытии выставки, прошедшей в Национальном Музее Искусств, присутствовало более ста человек – в большинстве своем представители компаний и организаций, являющихся клиентами EY Azerbaijan. Показ посетили также нынешние и бывшие сотрудники EY Azerbaijan.

Организацией выставки со стороны EY Azerbaijan руководила Инара Ахундова. Она в частности сказала: «EY Azerbaijan остается приверженной одной из главных своих идей – вносить посильный вклад в развитие человеческого капитали в стране, в которой работает наша компания. Мы уже во второй раз поддерживаем молодых перспективных местных художников. Предыдущая подобная выставка прошла несколько лет назад. EY Azerbaijan уже четверть века работает в Азербайджане, и мы постоянно стремимся оставаться социально ответственной компанией, поддерживающей - посредством разного рода инициатив и усилий – местные общины».

Компания EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Помимо своих традиционных видов деятельности, EY также помогает клиентам по вопросам управления рисками и использования возможностей, связанных с устойчивым развитием и внедрением чистых технологий.

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