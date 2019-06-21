Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдает за церемонией открытия вторых Европейских игр в Минске

21 июня 2019 23:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Беларуси Минске проходит церемония открытия вторых Европейских игр.

За церемонией открытия, которая проходит на «Динамо Арене», наблюдают главы государств и правительств ряда стран, в том числе спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Азад Рагимов и вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Общество 20 июня 21:57
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила столичные школы-интернаты номер 4 и 3 (ФОТО)
Общество 19 июня 22:58
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в Каспий мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению рыбы в Нефтчале (ФОТО)
Общество 17 июня 23:20
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым
Общество 17 июня 23:18
Между IDEA и Всемирной туристской организацией подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Общество 17 июня 23:17
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в праздничном мероприятии «Прекрасный день», посвященном Международному дню защиты детей (ФОТО)
Общество 3 июня 20:51
Лента новостей
Боевики в Сирии обстреляли 12 населенных пунктов за сутки
Арабские страны 23:09
Издана 85-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 22:50
Президент Грузии навестила пострадавших демонстрантов в больнице
Грузия 22:46
Россия запретила авиаперевозки в Грузию
Россия 22:35
В Грузии задержали пенсионера, готовящегося использовать коктейли Молотова на митинге
Грузия 22:29
Трамп заявил, что отменил удары по Ирану до того, как самолеты США поднялись в воздух
США 22:18
Али Нагиев представлен коллективу Службы Государственной безопасности
Политика 21:54
В воинском соединении в прифронтовой зоне проведены учебные тренировки (ФОТО, ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 21:51
Объявлены соперники азербайджанских дзюдоистов на Европейских играх
Спорт 21:50