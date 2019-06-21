Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева наблюдает за церемонией открытия вторых Европейских игр в Минске

БАКУ /Trend/ - В столице Беларуси Минске проходит церемония открытия вторых Европейских игр.

За церемонией открытия, которая проходит на «Динамо Арене», наблюдают главы государств и правительств ряда стран, в том числе спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Азад Рагимов и вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

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