Два автобусных маршрута в Баку изменили схему движения (ФОТО)

22 июня 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку с сегодняшнего дня изменены схемы движения двух маршрутных автобусов - №№ 185 и 194, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-секретаря Бакинского транспортного агентства (БТА) Маиса Агаева.

Благодаря изменению жители комплекса вынужденных переселенцев теперь могут пользоваться прямым автобусным маршрутом в направлении Сабунчинского райцентра, станции метро «Нефтчиляр» и рынка «8-й километр».

Схема движения маршрута № 194 изменена с учетом многочисленных обращений, живущих по улице Дадаша Буниатзаде в Ясамальском районе. Теперь автобусы проезжают по этой улице.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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