В парке Центра Гейдара Алиева организована сессия по йоге (ФОТО) (версия 2)

23 июня 2019 03:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в субботу прошла сессия по йоге, сообщает Trend.

Мероприятие было организовано посольством Индии в Азербайджане, Школой классической йоги, Art of Living, студией Yoqa Şahi и школой Soham Yoqa по случаю Международного дня йоги.

В сессии приняли участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, представители ассоциации Индия-Азербайджан и другие гости.

Выступивший на мероприятии посол Индии поприветствовал гостей мероприятия и выразил удовлетворенность от пребывания вместе с ними. Было сказано, что 21 июня отмечается во всем мире как Международный день йоги. В связи с этим не только в Баку, но и в регионах были проведены различные мероприятия. Посол выразил признательность лицам, оказавшим поддержку в организации мероприятий по йоге.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев подчеркнул, что возникший в Индии этот древний вид спорта играет важную роль во всестороннем развитии людей.

«Йога – один из древних видов спорта, который играет важную роль во всестороннем развитии людей. Развитие йоги в нашей стране окажет положительное воздействие на духовное и физическое развитие людей», - сказал замминистра.

Отметим, Центр Гейдара Алиева в летний сезон регулярно в выходные дни проводит различные мероприятия. Организовываются мастер-классы, занятия, соревнования, а также концерты и танцевальные вечера по отдельным видам спорта и сферам искусства. Эти мероприятия нацелены на то, чтобы жители и гости столицы плодотворно и с интересом проводили свой досуг, а также на то, чтобы выявить и развивать таланты и навыки детей.

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