Завтра в Азербайджане будет до 40 градусов тепла

23 июня 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается солнечная погода, утром местами возможен туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 32-36 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 55-65, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северный ветер днем также сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 24-25 градуса.

Ожидается, что 24 июня на Абшеронском полуострове днем будет дискомфортный теплый воздух, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

В районах страны днем в основном без осадков. Вечером в некоторых горных территориях возможны ливни, грозы и град. Будет дуть восточный ветер.

Ночью - 20-25, днем - 33-38, в некоторых местах - 40, в горах ночью - 14-18, днем - 22-27 градусов тепла.

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