Азербайджанский самбист вышел в финал вторых Европейский игр

БАКУ /Trend/ - Дан старт второму дню соревнований по самбо в рамках вторых Европейских игр, которые проходят в Минске, сообщает Trend.

Азербайджанский самбист Агасиф Самедов (52 кг.) в четвертьфинале одолел представителя Литвы Гинтараса Каткуса со счетом 5:0 и вышел в полуфинал. В полуфинале Самедов оказался сильнее белорусского соперника Максима Красинского (4:0) и вышел в финал вторых Европейский игр.

В решающей схватке соперником азербайджанского самбиста станет армянин Тигран Кирокасян.

Другой член азербайджанской команды по самбо Джавидан Гараев (62 кг.) в первой схватке проиграл греческому самбисту Саввасу Каракидзису. Несмотря на это, он примет участие в утешительном бою, где его соперником станет эстонский самбист Вадим Фомин.

Абдулла Абдуллаев (74 кг.) также неудачно стартовал. Проигравший хорватскому самбисту Дино Доминику-Сумпоре Абдуллаев в утешительном бою встретится с армянином Арсеном Газаряном.

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