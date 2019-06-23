Хидаят Гейдаров победил Карапетяна и поборется за бронзу

23 июня 2019 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг.) в утешительной схватке одолел армянина Фердинанда Карапетяна и поборется за бронзовую медаль вторых Европейских игр, сообщает Trend.

Напомним, что в стартовом круге Гейдаров победил венгра Миклоша Унгвари, после чего прошел израильтянина Дина Якова Гемера и пробился в четвертьфинал. На данном этапе он проиграл представителю Греции Георгиосу Азоидису (Греция).

Отметим, что ранее азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг.) в четвертьфинале также одолел армянского соперника Фердинанда Карапетяна, и вышел в полуфинал соревнований,

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