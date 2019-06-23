Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" II Европейских игр

23 июня 2019 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг.) в схватке за бронзовую медаль одолел грузинского дзюдоиста Лашу Шавдатуашвили, сообщает Trend.

Таким образом, Гейдаров завоевал для Азербайджана бронзовую медаль II Европейских игр, которые проходят в Минске.

Напомним, что Хидаят Гейдаров в стартовом круге победил венгра Миклоша Унгвари, после чего прошел израильтянина Дина Якова Гемера и пробился в четвертьфинал. На данном этапе он проиграл представителю Греции Георгиосу Азоидису. В утешительной схватке азербайджанский дзюдоист одолел армянина Фердинанда Карапетяна.

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