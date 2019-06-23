Азербайджанские акробаты выиграли очередную медаль

23 июня 2019 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджана в воскресенье на соревнованиях по акробатической гимнастике вписали в актив национальной сборной еще одну медаль, сообщает Trend.

Пара Рухидиль Гурбанлы-Абдулла Аль-Мешайхи в соревнованиях смешанных пар по комбинированным упражнениям набрали 29,540 балла и завоевали серебряную медаль вторых Европейских игр.

Золотую медаль в этой категории завоевали представители России Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, набравшие 29,580 балла.

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