Азербайджанский самбист выиграл "серебро" II Европейских игр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский самбист Агасиф Самедов уступил своему сопернику в финале вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске, сообщает Trend.

Таким образом, Самедов выиграл серебряную медаль вторых Европейских игр.

Напомним, что азербайджанский самбист в четвертьфинале одолел представителя Литвы Гинтараса Каткуса со счетом 5:0 и вышел в полуфинал. В полуфинале Самедов оказался сильнее белорусского соперника Максима Красинского (4:0) и вышел в финал вторых Европейский игр.

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