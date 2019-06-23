Азербайджанский самбист выиграл "серебро" II Европейских игр

23 июня 2019 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский самбист Агасиф Самедов уступил своему сопернику в финале вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске, сообщает Trend.

Таким образом, Самедов выиграл серебряную медаль вторых Европейских игр.

Напомним, что азербайджанский самбист в четвертьфинале одолел представителя Литвы Гинтараса Каткуса со счетом 5:0 и вышел в полуфинал. В полуфинале Самедов оказался сильнее белорусского соперника Максима Красинского (4:0) и вышел в финал вторых Европейский игр.

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