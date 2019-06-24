Минобразования Азербайджана о зарплатах учителей, не прошедших диагностическое оценивание

24 июня 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Зарплаты учителей, которые не прошли диагностическое оценивание, так же будут увеличены, сообщает Trend.

По словам замглавы аппарата министерства образования Фарзали Гадирова, после утверждения Кабинетом министров единой тарифной сетки, с первого сентября увеличатся (в соответствии с ростом минимальной заработной платы) зарплаты учителей, которые не прошли диагностическое оценивание.

"Но после того, как эти учителя пройдут диагностическое оценивание, они станут получат зарплату с повышением на 20 процентов, как и другие учителя, прошедшие диагностическое оценивание. В любом случае будут повышены зарплаты учителей, как прошедших, так и не прошедших оценивание, а также других работников сферы образования", - добавил Гадиров.

Он сказал, что c первого сентября также на 20 процентов возрастут ежемесячные должностные оклады учителей, принятых на работу по срочному договору.

По его словам, это относится лишь к должностным окладам учителей, размер надбавок к ним не меняется.

"К примеру, если раньше классный руководитель получал надбавку 40 манатов, то эта сумма остается неизменной", - добавил Гадиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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