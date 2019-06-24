В Азербайджане начинается регистрация по специальностям, требующих особых способностей

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты, не прошедшие электронную регистрацию по специальности «музыкальное искусство» V группы, могут зарегистрироваться после того, как внесут в систему «музыкальная школа-выпускник» информацию образовательных документов о музыкальной специальности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Регистрация для участия на экзаменах по специальности продолжится до третьего июля 2019 года.

Отметим, что абитуриенты, закончившие учебные заведения, не зарегистрированные в реестре министерства культуры, не могут проходить электронную регистрацию по специальностям, требующим особых способностей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.