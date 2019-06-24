В Азербайджане начинается конкурс по приему на работу учителей

24 июня 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовал электронный прием документов по приему учителей общеобразовательных школ, входящих в систему министерства образования, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, могут пройти регистрацию на miq.edu.az . Прием документов продолжится до третьего июля.

В конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана, окончившие средние специальные учебные заведения и вузы по педагогическим специальностям, получившие диплом государственного образца (диплом отличия), а также те, у кого признан документ о зарубежном высшем образовании, включая лиц, которым разрешено постоянно проживать в Азербайджане.

Лица, принявшие участие в прошлогоднем конкурсе, с этими результатами могут участвовать в выборе вакансии или в этом году заново принять участие в тестовом экзамене конкурса. В туре по выбору вакансий могут также участвовать лица, 10 лет занимавшиеся непрерывной педагогической деятельностью по договору в общеобразовательных школах, ушедшие с работы менее трех лет, и принявшие участие в диагностическом оценивании знаний и способностей.

Прием учителей на работу состоит из четырех этапов - оценка показателей в электронном заявлении, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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