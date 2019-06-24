В Азербайджане минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум - министр

24 июня 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, за счет повышения минимальной заработной платы до 250 манатов распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года, минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум.

Об этом в понедельник сказал Trend министр труда социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр напомнил, что нынешний прожиточный минимум составляет 180 манатов, и уже с первого сентября минимальная зарплата превысит прожиточный минимум почти на 40 процентов.

В то же время, как новая законодательная инициатива Президента Иьхама Алиева, минимальная пенсия с первого октября повысится со 160 до 200 манатов, тем самым минимальная пенсия превысит прожиточный минимум пенсионеров до 34,2 процента (149 манатов).

Министр подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты затронет 950 тысяч человек, а рост зарплаты по различным сферам госсектора – 400 тысяч человек.

Бабаев отметил, что предоставленный в этом месяце социальный пакет позволил серьезно увеличить зарплаты 1,350 миллиона человек, и пенсии свыше 750 тысяч пенсионеров, в общей сложности зарплаты и пенсии 2,1 миллиона человек.

Бабаев добавил, что дополнительная финансовая нагрузка государства по этому повышению составила два миллиардов манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане со следующего года еще раз повысятся пенсии - министр
Общество 20 июня 15:19
Сахиль Бабаев о финансовых источниках второго соцпакета Президента Азербайджана
Финансы 20 июня 15:01
Сахиль Бабаев: Рост зарплат и пенсий в Азербайджане на инфляцию не повлияет
Финансы 20 июня 14:32
Азербайджанская делегация участвует в 108-й сессии Международной конференции труда
Экономика 19 июня 11:33
До 2025 года в Азербайджане будет создан 31 центр DOST (ФОТО)
Экономика 17 мая 15:15
Тысячам граждан Азербайджана пенсии назначены в электронной форме
Общество 14 мая 13:31
Лента новостей
МИД Китая обвинил США в нездоровом поиске врагов при решении проблем нацбезопасности
Другие страны 14:16
Завтра в Азербайджане сохранится 40-градусная жара
Общество 14:08
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку катализатора
Тендеры 13:54
Франция выступила против новых возможных санкций США против Ирана
Другие страны 13:50
Азербайджан расширяет географию экспорта лакричного корня
Экономика 13:43
«Грузинская мечта» приняла решение касательно парламентских выборов
Южный Кавказ 13:36
В ДТП в Абшеронском районе Азербайджана пострадали три человека
Происшествия 13:23
В Баку открылся Форум молодых профессионалов Всемирного наследия
Общество 13:21
Курс евро в Узбекистане резко пошел вверх
Финансы 13:20