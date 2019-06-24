Студенты UFAZ попали в топ-десятку Национальной математической олимпиады во Франции

24 июня 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Десять студентов Азербайджано-французского университета (UFAZ) попали в топ-десятку Национальной математической олимпиады, проведенной среди студентов Франции.

Об этом сказал завсектором министерства образования Джасарет Валехов, сообщает в понедельник Trend

По словам Валехова, студентка UFAZ Ляман Джалилова смогла занять четвертое место по Франции по математике.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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