Минобразования о новшествах в правилах трудоустройства учителей

БАКУ /Trend/ - В конкурсе по приему на работу школьных учителей предусмотрены послабления для кандидатов, имеющих не менее 10 лет стажа, и не работающих менее трех лет.

Как сообщает во вторник Тренд, об этом сказал начальник управления кадров министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, в прошлом году были внесены изменения в правила трудоустройства учителей, в соответствии с которыми, результаты тестовых экзаменов учителей действительны в течение двух лет.

Багиров, пояснил, что в случае повторного участия прошлогоднего участника будет учитываться его последний результат, то есть текущего года.

«Если лицо, участвовавшее в конкурсе в 2018 году, снова примет участие в конкурсе, учитываться будет лишь его нынешний результат, а предыдущий будет отменен».

Представитель министерства добавил, что диагностическая оценка, первоначально внедренная в 2014 году, в 2018 году уже охватила всю страну.

«Для тех, кто имеет стаж преподавания не менее 10 лет, и кто отстранен от работы менее 3 лет назад, предусмотрены льготы. Такие учителя могут не участвуя в тестовых экзаменах, сразу приступить к выбору вакансий, на основании результатов прошлогоднего экзамена. Это следует рассматривать как дополнительную возможность для опытных преподавателей, имеющих большой стаж работы», - сказал глава управления по кадрам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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