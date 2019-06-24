В Азербайджане прошел традиционный экологический лагерь-слет «защитим леопардов» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19-21 июня при организационной поддержке общественного объединения IDEA, Молодежного фонда Азербайджана, министерства образования, азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы и исполнительной власти Ленкоранского района был проведен традиционный экологический лагерь «защитим леопардов».

Как сообщает Trend со ссылкой на IDEA, в мероприятии приняли участие более 60 школьников из Ленкорани, Астары, Лерика и Масаллы.

В первый день участники мероприятия получили обширную информацию об образе жизни леопардов, ареале обитания и роли в природе, приняли участие в семинарах по защите популяции этого редкого животного, ознакомились с причинами сокращения числа леопардов, а также приняли участие в викторине по биоразнообразию. Также школьникам был представлен документальный фильм Адриана Штерна под названием «Самый разыскиваемый в мире леопард». Во второй и третий день проведен футбольный чемпионат. В играх приняли участие три команды из 11-класскников из Лянкарана, Масаллы и Астары, в которых приняли участие как парни, так и девушки. Чемпионом стала команда из Лерика. Команде-победителю вручили кубок и медали, а участникам - памятные подарки. . Главной задачей организации лагерей является формирование у школьников представления о леопардах, информированности и навыков проведения просветительской работы по защите этого редкого животного.

( Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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