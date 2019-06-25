В Азербайджане состоится экзамен в связи с приемом на госслужбу

25 июня 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 30 июня состоится экзамен в связи с приемом на государственную службу, сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Кандидаты, которые примут участие на экзамене в должности соответствующие группам BA и BB, относящимся к виду B (административно-исполнительные должности), могут напечатать "пропускной экзаменационный лист".

Для того, чтобы напечатать пропуск нужно перейти на данный линк: https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=79

Отметим, что, направляясь на экзамен, кандидат обязательно должен иметь при себе оригинал документа, подтверждающего личность и пропускной экзаменационный лист. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними кандидат не будет допущен на экзамен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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