В Баку начинается эвакуация незаконно припаркованных автомобилей

25 июня 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Баку начнется эвакуация машин, припаркованных в запрещенных местах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Первоначально эвакуация начнется с территорий, на которые больше всего жалуются граждане, и где в часы пик и в загруженные часы дня наблюдаются пробки из-за незаконной парковки автомобилей. В основном, будут эвакуированы транспортные средства, припарковавшиеся на проезжей части дороги, во втором ряду, на перекрестках, пешеходных переходах, автобусных остановках и тротуарах. Для обеспечения прозрачности процесса процесс эвакуации транспортного средства будет зафиксирован на видео.

Эвакуированные транспортные средства будут перевезены на территорию автобусного депо перед административным зданием БТА, подземные автостоянки перед Домом правительства и на улицы Физули и Мирзаага Алиева. На обеих автостоянках установлены терминалы для оплаты владельцами транспортных средств. Оплата будут производиться только в безналичном порядке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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