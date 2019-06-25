Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на Дне культуры Азербайджана в Москве (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 24.06.2019 в 22:55)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Москве прошел День культуры Азербайджана, организованный Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) в честь 10-летия организации. В мероприятии принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель АМОР Лейла Алиева.

День культуры Азербайджана прошел в одном из самых уютных уголков Москвы – Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова "Аптекарский огород".

Выступая на торжественной церемонии открытия Дня культуры Азербайджана, председатель АМОР Лейла Алиева поздравила всех с 10-летним юбилеем организации. «Прекрасно, что сегодняшнее мероприятие проходит на природе, в одном из самых красивых садов мира - Ботаническом саду МГУ. Что делает этот сад особенно волшебным? Это любовь, с которой весь коллектив Алексея Ретеюма ухаживает за растениями. Любовь - это то, что украшает мир, делает его добрее, справедливее, и главное - настоящим. Поэтому мне особо приятно, что Азербайджанская молодежная организация России (АМОР) означает любовь. Это, в свою очередь, значит, что мы всегда будем такими светлыми, добрыми и сильными», -сказала Лейла Алиева.

Председатель АМОР рассказала, что за 10 лет АМОР проделала большую работу. В 49 регионах Российской Федерации действует 55 отделений организации, которые объединяют более 2,5 тысяч самых инициативных и креативных представителей азербайджанской молодежи. «У нас множество позитивных проектов и мероприятий, таких как ежегодные осенние и зимние школы лидерства АМОР "Шаг в будущее" и помощь в обретении специальности". Также АМОР был включен в состав XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году. Участие АМОР является высокой оценкой нашей работы. Фестиваль - это прекрасная площадка для обмена опытом, идеями и налаживания новых знакомств и дружбы. Только общаясь с кем-то лицом к лицу, вы можете узнать человека, узнать о нем правду. Это также возможность для нашей молодежи рассказать о богатой, древней культуре, истории и традициях Азербайджана», - отметила Лейла Алиева.

Как подчеркнула председатель АМОР, Азербайджан и Россию объединяют общая история, культура, а также традиционная дружба между двумя народами. «В Азербайджане с большой любовью относятся к великой русской культуре, искусству, литературе и поэзии. Очень радует тот факт, что наша молодежь интегрируется в российское общество и одновременно бережно сохраняет свои традиционные корни. Главная задача АМОР - делать добрые и полезные дела. Мы уже много лет проводим такие акции, как «У крови нет нации» по безвозмездной сдаче крови, поддерживаем и поощряем отличников учебы, участвуем в российских профессиональных конкурсах, проводим популярные интеллектуальные игры, такие как «Что, где, когда?», КВН, а также посещаем детские дома, дома престарелых и протягиваем руку всем, кому она нужна», - рассказала она.

Лейла Алиева подчеркнула, что члены организации должны уделять особое внимание здоровому образу жизни. «Человек, который проводит много времени на природе, употребляет здоровую пищу, не курит, занимается спортом, находится в движении и, самое главное, не забивает свою голову негативной информацией и негативными мыслями, не будет нуждаться во врачах и будет всегда здоров. Уже много лет АМОР проводит чемпионат по мини-футболу, Кубок имени Гейдара Алиева, Универсиаду АМОР, спортивные игры и туристический слет. Российская молодежь с удовольствием участвует во всех наших мероприятиях, я за это вам очень благодарна. Я уверена, что наша дружба будет только крепнуть», - сказала Лейла Алиева.

По словам Лейлы Алиевой, будущее человечества зависит от решения многих экологических проблем. «Природа уже давно подает нам сигнал и очень нуждается в нашей защите. Земля – это наш общий дом, поэтому задача по сохранению, благоустройству нашей планеты должна решаться сообща. Примером тому являются совместные усилия наших экологов с Центром восстановления леопардов в Сочи. Я очень надеюсь, что мы сможем сделать все возможное, чтобы сохранить этот уникальный вид хищника. Наша международная компания IDEA участвовала в экологическом мероприятии в Астрахани по выпуску осетровых мальков в Каспийском море. Я очень надеюсь, что мы сможем восстановить популяцию каспийского осетра, одного из самых древнейших и интересных животных. Недавно мы вместе с Вячеславом Фетисовым выпускали осетра в Азербайджане, и когда это делаешь своими руками, это непередаваемое ощущение», - отметила Лейла Алиева.

Председатель АМОР выразила надежду, что члены АМОР проведут акцию по посадке деревьев. «На сегодняшний день IDEA уже посадила более 5 миллион деревьев в Азербайджане. IDEA проводит семинары по бережному отношению к воде и воздействию пластика на окружающую среду. «Главное, чтобы каждый из нас помнил, что мы сами можем внести очень большой вклад в защиту нашей природы и нашей планеты, если будем делать некие изменения в нашем образе жизни», - призвала она.

Лейла Алиева подчеркнула, что двери АМОР всегда открыты для всех, независимо от национальности, вероисповедания и возраста. «Они открыты для всех, кто желает творить добрые дела и делать наш мир еще ярче и еще лучше. Делая доброе дело кому-то, мы в первую очередь делаем подарок самим себе. Я желаю, чтобы мы всегда держались вместе и расширяли нашу дружбу. А самое главное - чтобы каждый из нас верил в себя, слушал свое сердце и никогда не отчаивался и не опускал руки. Помните, что ошибки даны на то, чтобы мы становились лучше, ведь, на самом деле, кто не ошибается, тот не двигается вперед. Верьте в себя, в нас, в добро, в свет, в любовь. Верьте в жизнь, ведь это самое ценное, что у нас есть. Дай бог всем нам здоровья, счастья и много радости. Дай бог успехов и процветания нашим странам» - заключила председатель АМОР.

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в своем выступлении отметил, что сегодня в Ботаническом саду МГУ важное событие, поскольку оно связано с молодежью. Ректор поблагодарил Президента Азербайджана за содействие в открытии филиала МГУ в Баку. «Филиал является замечательным высшим учебным заведением, он построен на новой территории, его кампус уникален, а студенты, которые учатся в филиале, получают диплом Московского университета, и, конечно, это научная и образовательная элита страны. Я очень благодарен истории за то, что мне выпала честь быть лично знакомым с Гейдаром Алиевым. Я рассказывал об одной из моих встреч, когда по протоколу она планировалась 20 минут, а мы проговорили более двух часов, вспоминая многие эпизоды из прошлой жизни еще Советского Союза. Для меня это светлый человек, я хорошо понимаю его роль в истории Азербайджана», - сказал ректор. Виктор Садовничий подчеркнул, что АМОР ставит очень благородные задачи и цели. «Я бы хотел, чтобы было побольше организаций, которые работают во имя добра, во имя красоты, спасают экологию», - добавил он

«Очень важно, чтобы новое поколение азербайджанцев, которые живут в России, чувствовали себя гражданами этой великой страны, работали, развивались», - сказал в своем выступлении посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. «Лейла ханым очень правильно определила те приоритеты, по которым должна жить молодежь. Сегодня, когда мы шли по этому прекрасному саду, обменивались с Лейлой ханым мнением, что надо обязательно подарить этому замечательному саду деревья из Азербайджана, которые будут расти, символизировать дружбы наших народов и государств. Я желаю, чтобы АМОР и в будущем активно работал под руководством Лейлы Алиевой», - добавил посол.

Посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов рассказал о своем визите в Баку и отметил, что во время визита много говорил с вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой об экологии. «Это то, чем много лет она занимается. Я как посол ООН по окружающей среде могу сказать, что молодежь заставит всех нас подумать о будущем и поменять, может быть, и целый миропорядок по отношению будущему. Лейла Алиева сказала, что земля – это наш общий дом. Я благодарен Лейле за то, что она понимает смысл жизни. И то, что делает АМОР за последние 10 лет – это пример всем остальным»,- сказал В.Фетисов. Он отметил, что каждый раз с большим удовольствием приезжает в Баку. « Я в Баку влюблен уже давно, с каждым разом приезжаю и понимаю, что гостеприимство азербайджанского народа это образ жизни», - рассказал легендарный спортсмен.

В рамках Дня культуры состоялось награждение активистов АМОР. Председатель АМОР Лейла Алиева вручила памятные дипломы отличившемся в номинациях «Самый активный волонтер АМОР», «Самый успешный спортсмен АМОР», «Студент самой высокой успеваемостью», «Самые активные региональные отделения», «За плодотворную деятельность в жизни организации».

Праздник продолжился на нескольких площадках, где проходили мастер-классы, выставки, организована отдельная фотозона с атрибутикой, музыкальными инструментами, костюмами, коврами. Для ознакомления с деятельностью Азербайджанского молодежного объединения России был организован читальный уголок с выпусками журнала АМОР за 10 лет, также представлены произведения азербайджанских классиков.

Праздник завершился концертом под открытым небом с участием финалиста проекта «Голос» Эмиля Кадырова, финалиста шоу «Голос дети» Азера Насибова, танцевального ансамбля «Карабах» и др.

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