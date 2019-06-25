Бакинский государственный университет и французский университет Лион-2 будут выдавать двойные дипломы

25 июня 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Декан юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Амир Алиев посетил университет Лион-2 во Франции, сообщает Trend со ссылкой на БГУ.

От имени БГУ проведены переговоры с вице-президентом вуза по международным связям Джимом Уокером и деканом юридического факультета Гийони Протьером по программе двойного диплома по специальности магистратуру «Право интеллектуальной собственности».

Встреча продолжилась в форме обсуждения с профессорско-преподавательским составом юридического факультета университета Лион-2. Дискуссии проходили по таким направлениям, как взаимная организация учебного процесс, обучение на английском и французском языках, отбор профессорско-преподавательского состава, распространение информации об обучении и начало подготовительной работы, подготовка учебных планов и написание программ, использование материально-технической базой, совместная организация прохождения стажировки. По этим вопросам достигнут конкретный консенсус, и как результат переговоров и подписанного ранее Протокола о намерениях, будет заключено межуниверситетское соглашение.

Отметим, что посольство Франции в Азербайджане оказывает большую поддержку реализации программы двойного диплома.

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана также играет ведущую роль в этом процессе, оказывая поддержку организации обучения и прохождению стажировки.

210-летний Лионский университет был учрежден в 1809 году. С 1874 года в этом университете функционирует юридический факультет, а в 1960 году на основе вуза были созданы два независимых университета. В настоящее время Университет Лион состоит из трех независимых университетов, это: Лион 1, Лион 2 и Лион 3. Всего в этой сети обучаются 127 000 студентов.

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