Еще один азербайджанский боксер вышел в ¼ финала II Евроигр в Минске

25 июня 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовал пятый день соревнований по боксу в рамках вторых Европейских игр, проходящих в столице Беларуси – Минске, сообщает во вторник Trend.

Член азербайджанской сборной Джавид Челебиев одержал победу со счетом 5:0 в ходе встречи с представителем Молдовы Дорином Буксой, и вышел в 1/4 финала.

Отметим, что Челебиев проведет этот бой завтра. До Челебиева в 1/4 финала пробились Руфат Гусейнов (49 килограмм) и Лоренцо Сотомайор (69 килограмм).

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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