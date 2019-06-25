Умайра Тагиева: Июньская жара в Азербайджане на 10 градусов превышает прошлогодний показатель

25 июня 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане жара усилилась раньше, и это показатель климатических изменений.

Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, на фоне аномальной жары с первых дней июня обновляются максимальные температурные показатели последних лет. В сравнении с июнем прошлого года эта разница составляет 5-7, в отдельные дни даже 10 градусов.

«В последние дни была зарегистрирована самая высокая температура этого месяца. В Баку было 37, на Абшеронском полуострове – 39,6, в низменных районах – 40-42 градуса тепла, что на 7,8 градусов выше климатической нормы. Такой температурный режим больше характерен для второй половины июля и августа», - отметила Тагиева.

Глава департамента добавила, что повышение среднемесячной температуры на 1,4 градуса в Азербайджане в последние годы - это показатель климатических изменений, и увеличивается как количество, так и продолжительность аномальных жарких дней: «Поэтому необходимо заблаговременно знать об ожидаемой жаре, внимательней относиться к своему здоровью в жаркие дни, защищать детей от прямых солнечных лучей, пожилым людям не находиться под открытым солнцем».

Тагиева подчеркнула, что влияние климатических изменений многосторонни, наряду с тем, что этот процесс характеризуется повышением температуры, он также сопровождается увеличением опасных ситуаций: «Колебания Каспийского моря актуальны для страны с точки зрения климатического фактора. Снижение уровня на 1,2 метра от максимального показателя 1995 года делает важным учет общего изменения уровня в реализации прибрежных инфраструктурных проектов. Как и в других странах, в Азербайджане опасные гидрометеорологические события приводят к последствиям, а сильные ветра, град, наводнения, сели встречаются чаще».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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