Исполнительная власть Баку: вход на пляжи и прибрежную зону бесплатный

25 июня 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с официальным открытием пляжного сезона в Баку с 15 июня 2019 года Департамент торговли и услуг Исполнительной власти г. Баку доводит до внимания жителей и гостей столицы, что вход на территорию пляжей и прибрежную зону бесплатный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на исполнительную власть города Баку.

В сообщении, говорится, что профильные структуры осуществляют соответствующие меры по созданию необходимых условий для отдыха населения и гостей на пляжах и в прибрежной зоне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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