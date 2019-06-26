Азербайджан присоединится к новому международному документу в сфере медицины

БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединится к "Уставу Международного военного медицинского комитета", сообщает в среду Trend.

В этой связи, данный вопрос включен в повестку очередного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 27-28 июня.

Таким образом, в ходе заседания парламента на обсуждение будет вынесен законопроект о присоеденении Азербайджана к "Уставу Международного военного медицинского комитета".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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