Завтра утром в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны непродолжительные дожди

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах возможны непродолжительные дожди, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, и составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться, температура морской воды - 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также ночью и утром временами будет усиливаться умеренный северо-западный ветер, температура морской воды 25-26 градусов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных горных районах ожидается дождь, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха в низменных районах ночью 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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