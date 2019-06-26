Два азербайджанских борца вышли в полуфинал II Евроигр в Минске (версия 2)

26 июня 2019 15:03 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:42)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 килограммов) в тяжелой схватке победил в 1/4 финала белорусского спортсмена Георгия Колиева со счетом 7:5, и вышел в полуфинал вторых Европейских игр в Минске, сообщает в среду Trend.

Сегодня Гаджи Алиев во встрече в 1/8 финала уже одержал верх над представителем Армении Володей Франгуляном со счетом 6:0, пройдя в четвертьфинал.

В полуфинале Алиев встретится с украинцем армянского происхождения Гором Оганесяном.

В полуфинал также вышел и другой наш борец - Нурмагомед Гаджиев, победивший в четвертьфинале грузина Элизбара Одикадзе (7:3).

В полуфинале он встретится с грузином из Украины Мурази Мчедлидзе.

Нурмагомед Гаджиев (97 килограммов) победил в первом поединке Радослава Барана из Польши

Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры состоялись в 2015 году в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Два азербайджанских борца вышли в полуфинал II Евроигр в Минске
Общество 14:42
Еще один азербайджанский борец прошел в 1/4 финала II Евроигр в Минске
Общество 13:57
Азербайджанский борец-вольник одержал чистую победу над армянским соперником (ФОТО)
Общество 12:59
Совет Европы заинтересован в углублении конструктивного диалога с Беларусью
Беларусь 09:39
Еще один азербайджанский боксер вышел в ¼ финала II Евроигр в Минске
Общество 25 июня 16:26
Лукашенко адресовал обращение государствам ООН по случаю 75-летия освобождения Беларуси
Беларусь 25 июня 14:58
Лента новостей
В Казахстане увеличивается количество проектов ГЧП
Бизнес 16:07
В Грузии выполнили еще одно требование протестующих
Грузия 16:04
Минтруда Азербайджана привлечет услуги по строительству
Тендеры 16:03
Предприятие минсельхоза Казахстана закупает насосы
Тендеры 16:01
Азербайджан и ОАЭ намерены сотрудничать в сфере труда и соцзащиты - министр (ФОТО)
Экономика 15:58
TВС Bank комментирует темпы туризма в Грузии
Бизнес 15:33
Пожар на Зыхском шоссе в Баку потушен
Происшествия 15:24
Министр обороны Грузии комментирует планы сотрудничества с НАТО
Грузия 15:20
Госфонд соцзащиты Азербайджана закупает машины и оборудование
Тендеры 15:18